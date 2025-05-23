Kuzey Kore, lüks yatın bilgilerini çaldı: Marmaris'te demirli yat hacklendi mi?

Uluslararası deniz trafiğini izleyen MarineTraffic verilerine göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, (DPRK) bayraklı bir gemi 6 Mayıs’ta Sarı Deniz’de seyrederken otomatik tanımlama sistemine (AIS) Rus milyarder Roman Abramoviç’in lüks yatı Eclipse’in bilgilerini girdi.

Geminin, 8 Mayıs’ta Çin’in Yantai Limanı’na ulaştığı ve burada yük boşalttığı belirtildi. Yantai, Kuzey Kore kömürünün ana varış limanlarından biri olarak biliniyor.

Gemi, AIS sistemi üzerinden Abramoviç’in uzun süredir Marmaris Limanı'nda bulunan ve dünyanın en büyük yatlarından biri olan 162 metrelik Eclipse yatıymış gibi sinyal verdi.

Deniz güvenliği uzmanları, bunun Kuzey Kore tarafından uygulanan yaptırımları delmek için başvurulan bir yöntem olduğuna dikkat çekti.

2006’dan bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla Kuzey Kore’nin kömür ihracatı yasaklanmış durumda. Ancak ülkenin bu yasağı, sahte gemi kimlik bilgileriyle delmeye çalıştığı defalarca belgelenmişti.

MİLYARDERİN YATI HACKLENDİ Mİ?

Güney Koreli yayın kuruluşu NK News’in haberine göre, Kuzey Kore’ye ait gemiler, AIS sistemini manipüle ederek ya kendilerini farklı gemiler gibi gösteriyor ya da konumlarını gizliyor.

Son olayda kullanılan yöntemin, siber korsanlık kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor. Konuya ilişkin görüş bildiren denizcilik uzmanları, bu tür kimlik sahtekarlığının sadece kaçakçılığı değil, aynı zamanda küresel deniz güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı.

Uzmanlar, Eclipse’in kendisinin değil, sadece kimlik bilgilerinin kopyalandığını belirtiyor. Abramoviç’in yatı o tarihlerde hala Marmaris’te bulunuyordu. Ancak bu olay, süper yatlar gibi yüksek profilli gemilerin kimliklerinin de siber saldırılarla taklit edilebildiğini gösteriyor.