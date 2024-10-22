Kuzey Marmara için 240 milyon euro kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kuzey Marmara Otoyolu programının son bölümünün yap-işlet-devret modeli kapsamında inşasını finanse etmek üzere 240 milyon euro tutarında kredi sağladı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, A/B şeklinde sağlanacak finansman paketi, 195 milyon euro EBRD kredisi ve Bank of China'ya sendike edilen 45 milyon eurodan oluşacak.



Projenin tamamlanmasıyla İstanbul'daki trafik yoğunluğunun azaltılması, bölgedeki sanayi bölgelerinin birbirine bağlanarak ekonomik faaliyete katkıda bulunması ve mevcut yollar arasındaki bağlantıların kolaylaştırılması hedefleniyor.



Toplamda 240 milyon euroluk finansman, Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Otoyol projesi için sağlanacak.

