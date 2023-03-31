KVKK veri sızıntısını doğruladı: 70 binden fazla kişi etkilendi

KVKK, Sahibinden.com'dan veri sızıntısını doğruladı.

Kurumun sitesinden yapılan açıklamada veri ihlalinin 27 Mart'ta tespit edildiği ancak ne zaman başladığının bilinmediği aktarıldı.

Sahibinden.com'un KVKK'ye yaptığı bildirimde sızıntıdan 71 bin 422 kişinin etkilendiği ifade edildi.

İhlalden kurumsal kullanıcıların etkilendiği, buna şahıs şirketlerine ait verilerin de dahil olduğu bildirildi.

Sızan veriler arasında mağaza bilgileri ve kurumsal kullanıcılara ait e-posta adresi olmak üzere; kullanıcı ID'leri, kullanıcı adı, soyadı, mağaza adı, telefon numarası, e-posta adresi, hesap kayıt tarihi, konum gibi bilgiler bulunuyor.