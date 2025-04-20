KVKK'dan 1 milyar 24 milyon 786 bin liralık idari para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 8 yıldan bu yana vatandaşlardan gelen 49 bin 19 ihbar, şikayet ve başvuruyu değerlendirdi.



Başvurulardan 47 bin 294'ünü sonuçlandıran kurum, yapılan incelemeler sonucunda çeşitli kişi veya kurumlara 1 milyar 24 milyon 786 bin liralık idari para cezası kesti.



Bugüne kadar farklı sektörlerden bin 669 şirketin verilerinin ihlal edildiğini bildirdiği kurum, bu şirketlerden 361'ini kamuoyuna ilan etti, diğer devlet kurumlarına bin 241 hukuki görüş verildi.



Türkiye'deki veri sorumluları ile yurt dışındaki muhatapları arasında güvenli veri paylaşımını sağlamak amacıyla "taahhütname" ve "standart sözleşme" uygulamaları devreye giriyor.



Verilerin yurt dışına aktarımı konusunda 13 taahhütname onaylandı, 2 bin 48 standart sözleşme KVKK'ye bildirildi.



Sınır ötesi veri akışının giderek arttığı dijital çağda, bu iki yöntem hem uluslararası ticaretin gerekliliklerini hem de kişisel veri güvenliğini dengelemeye yardımcı oluyor.



ŞİKAYETLERİN ÇOĞU "HUKUKA AYKIRI VERİ İŞLEME" KAYNAKLI



Kuruma en fazla iletilen şikayetlerin "hukuka aykırı veri işleme" ve "hukuka aykırı paylaşım" gerekçeleriyle yapıldığı, bunu "veri sorumlusu tarafından taleplerin yerine getirilmemesi", "unutulma hakkı" ve "aydınlatma yükümlülüğü ihlali" konularının takip ettiği belirlendi.