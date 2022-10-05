KYK beslenme yardımı ne kadar? (2022 KYK beslenme yardımı ücreti)

KYK beslenme yardımı ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, KYK beslenme yardımı ücretlerine zam yapıldığı bilgisini vermişti. Peki, KYK beslenme yardımı ne kadar?



KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Yükseköğrenim yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya, böylece aylık 1800 liraya yükseltiyoruz." ifadelerinde bulundu.



Buna göre; KYK beslenme yardımı günlük 25 liradan 60 liraya yükseldi. Toplam aylık beslenme yardımı miktarı 1800 lira oldu.