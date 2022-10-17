KYK faizleri ne zaman silinecek? (2022 KYK borç faizlerinde son durum)

KYK borç faizlerinin silinmesiyle ilgili kanunun meclisten geçmesiyle birlikte, KYK faizlerinin ne zaman silineceği birçok kişi tarafından merak ediliyor. KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.



KYK BORÇ FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?



Bakan Nebati KYK faizleriyle ilgili, "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak.



Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." açıklamalarında bulunmuştu.



KYK borç faizleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edildi.



KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında KYK faizlerinin silinmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, "Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara.



Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.



3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar." ifadelerine yer vermişti.



GÖRÜŞMELER BUGÜN DEVAM EDECEK



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde TBMM gündemini değerlendirdi.



Turan, 17 Ekim Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, KYK kredi faizlerinin silinmesi, icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiye edilmesi gibi ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren (torba) teklifin görüşmelerine devam edileceğini, yetişmesi halinde Genel Kurul'da bu teklifin görüşmelerine de başlamayı planladıklarını aktardı.