KYK faizleri ne zaman silinecek? Bakan Nureddin Nebati'den KYK borç faizleriyle ilgili tarih açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. KYK kredi faizleriyle ilgili konuşan Bakan Nebati, faizlerin silineceği tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi faizlerinin silineceği tarih belli oldu mu? İşte konuya ilişkin yapılan açıklama...



KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?



KYK kredi faizlerinin silinmesini bekleyen binlerce kişi, konuyla ilgili tarih araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, kredi faizlerinin silineceği tarihle ilgili detay verdi.



Bakan Nebati KYK faizleriyle ilgili, "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." açıklamalarında bulundu.



Buna göre KYK faizlerininin Ekim ayı itibariyle silinmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında KYK faizlerinin silinmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, "Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar." ifadelerine yer vermişti.