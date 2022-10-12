KYK faizleri ne zaman silinecek? (KYK borç faizleri için beklenen tarih)

KYK borç faizleri ne zaman silinecek? sorusunun yanıtı, binlerce KYK borcu öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Bakan Nebati, KYK borç faizleriyle ilgili yaptığı açıklamada, borçların silineceği tarihe ilişkin bilgi verdi. Peki, KYK borç faizleri ne zaman silinecek? İşte KYK borç faizleri için beklenen tarih.



KYK BORÇ FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?



Bakan Nebati KYK faizleriyle ilgili, "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak.



Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." açıklamalarında bulunmuştu.



Buna göre; KYK borç faizleriyle ilgili kararın torba yasada görülmesiyle birlikte açıklanması bekleniyor.



KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında KYK faizlerinin silinmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, "Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara.



Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.



3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar." ifadelerine yer vermişti.