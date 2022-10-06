KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silinecek mi?

KYK borç faizleriyle ilgili sorgulamalar devam ediyor. KYK'dan burs alan binlerce öğrenci, borç ödemesi için KYK borç faizleriyle ilgili alınacak kararı bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Temmuz ayında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla öğrencilere müjdeli haber verilmişti. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek?

KYK BORÇ FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?



KYK borç faizlerinin ne zaman silineceğine yönelik sorgulamalar devam ediyor.



KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında KYK faizlerinin silinmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, "Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara.

Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.

3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar." ifadelerine yer vermişti.



BAKAN NEBATİ TARİH VERMİŞTİ

Bakan Nebati KYK faizleriyle ilgili, "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak.

Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." açıklamalarında bulunmuştu.