Labubu çılgınlığı fabrika işçilerini sömürüyor. Soruşturma başlatıldı

BBC'de yer alan habere göre ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan China Labor Watch (CLW), yaptığı soruşturmada Pop Mart'ın tedarikçilerinden birinin çalışanları aşırı fazla mesai yapmaya zorladığını, boş veya eksik sözleşmeler imzalattığını ve ücretli izin vermediğini tespit ettiğini iddia edildi.

Sivil toplum kuruluşunun raporunda Xinfeng İlçesi'ndeki Shunjia Toys Co Ltd fabrikasında yasa dışı fazla mesai saatleri, belirsiz sözleşme uygulamaları ve güvenlik eğitimi ve korumalarının eksikliği de dahil olmak üzere işçi sorunlarına dikkat çekti.

Pekin merkezli oyuncak perakendecisinden ise açıklama gecikmedi. Sivil toplum kuruluşunun yaptığı incelemeleri değerlendirdiğini iddiaların doğru bulunması halinde oyuncak üreticilerinden düzenleme talep edeceğini bildirdi. Tedarikçilerinin de düzenli olrak denetlendiğini bağımsız şirketler tarafından da denetşme tabi tutulduğunu vurguladı.

LABUBU FIRTINASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Labubu karakteri, Hong Kong doğumlu sanatçı Kasing Lung tarafından 2015 yılında yazdığı "The Monsters" (Canavarlar) adlı kitap dizisinde yaratıldı. Karakter tasarımı, Kuzey Avrupa mitolojisinden esinlenmiş, küçük boynuzlu, sivri dişli ve sevimli "kötü" görüntüsüyle dikkat çekiyor

2019'da Pop Mart adlı Çin merkezli oyuncak firması bu karakterle lisans anlaşması yaptı ve Labubu’yu "blind box" (kör kutu) formatında piyasaya sürdü.

Oyuncağın popülaritesinin hızla artmasını sağlayan bu "kör kutu" stratejisinde müşteriler, içinde hangi türde Labubu bebeğinin yer aldığını bilmedikleri kapalı kutular satın alıyor. Kutudan çıkan bebeklere bazen "şans bebeği" gibi anlamlar, bazen de "cadı" veya "canavar" gibi karakterler yükleniyor.