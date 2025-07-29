Labubu yer altına indi: Çin sokaklarında "Lafufu" ticareti

Dünyaca ünlü oyuncak markası Pop Mart’ın piyasaya sürdüğü tüylü karakter Labubu'nun artan popülaritesi, beraberinde sahte üretim furyasını getirdi.

Çinli yetkililer, fikri mülkiyet haklarını koruma çabasıyla sert tedbirler uygularken, sahte Labubu’lar sokak pazarlarında gizlice satılmaya devam ediyor.



Sahte Labubu’ların ya da takma adıyla “Lafufu”ların üretimi, Shenzhen’in arka sokaklarında üretim ağına dönüştü. Başları kesilmiş silikon canavar kafalarıyla dolu çöp torbaları, mağazaların arka tezgahlarında saklanan kaçak ürünler ve apartman katlarına dağıtılan malzemeler, bu yeraltı pazarının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.



ÜNLÜLER SAYESİNDE FENOMEN OLDU



Rihanna ve Blackpink üyesi Lisa gibi ünlülerin övgüsüyle küresel çapta tanınan Labubu, kısa sürede koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi. Büyük talep nedeniyle Birleşik Krallık’taki mağazalarda zaman zaman kavgalar yaşandı ve Pop Mart, ürünü raflardan çekmek zorunda kaldı.

Çin’de orijinal Labubu fiyatları 99 ila 399 yuan arasında değişirken, ikinci el fiyatlar çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

Bu ticari başarı Çin devletinin de dikkatini çekti. Labubu, Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü’nde, “Çin Malı”ndan “Çin’de Üretildi”ye geçişin simgesi olarak övüldü.

SAHTE ÜRÜN OPERASYONLARI ARTIYOR



Çin’in farklı şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda binlerce sahte ürün ele geçirildi. Nisan ayında Ningbo’da yapılan bir baskında 200 bin parçalık sahte ürün grubu yakalanırken, geçtiğimiz ay başka bir operasyonda 2 binden fazla ürün toplandı.



Ancak sert tedbirlere rağmen yer altı pazarı büyümeye devam ediyor. Ev kadınlarının geçici gelir kaynağı olarak dahil edildiği bu sistemde, işçiler kalıplanmış canavar kafalarını bıçakla kesiyor, yeniden monte ediyor ve montaj sonrası satışa hazır hale getiriyor. Bir işçinin günde 800 ila 1.000 kafa keserek yaklaşık 40 yuan kazandığı belirtiliyor.

Oyuncağı bilmeden üretiyorlar



En dikkat çekici noktalardan biri ise bu zincirin en altındaki işçilerin, ne ürettiklerinin farkında olmamaları. Ancak bir çocuğun “Labubu!” diye bağırması, yapılan işin neye hizmet ettiğini adeta özetliyor.