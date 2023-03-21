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Lagarde: Euro Bölgesi'nde bankacılık sektörü dirençli

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, piyasadaki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi. Bankacılık sektörünün dirençli olduğunu vurgulayan Lagarde, "Finansal istikrarı korumak için gerekeni yapmaya hazırız" dedi.

Lagarde: Euro Bölgesi'nde bankacılık sektörü dirençli

Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin piyasalardaki durumu yakından izlediğini ve gerekirse Euro Bölgesi'nde fiyat ve finansal istikrarı korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde konuştu.

ECB'nin piyasadaki gelişmeleri yakından izlediğini anlatan Lagarde, "Euro Bölgesi bankacılık sektörü güçlü sermayesi ve likidite pozisyonuyla dirençli.

ECB'nin politika araçları da gerektiğinde bölgenin finansal sistemine likidite desteği ve para politikasının sorunsuz işleyişini sağlayacak durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Euro Bölgesi enflasyonunun uzun süre daha yüksek kalacağına işaret eden Lagarde, ECB’nin gelecekteki tüm faiz oranı kararlarını gelen verilere bağlı olarak alacağını yineledi.

Lagarde, "Artan belirsizlik seviyesi, faiz kararlarımızda veriye dayalı bir yaklaşımın önemini pekiştiriyor." dedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, diğer güncel sorunlara rağmen ECB'nin iklim planlarını sürdürmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

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