Lagarde: Euro, Bulgaristan'a refah getirecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Bulgaristan'ın Euro Bölgesine katılımının ülkeye hem refah hem de güvenlik getireceğini söyledi.

Bulgaristan Merkez Bankası'nın "Euro Bölgesi Eşiğinde" konferansı için Sofya'ya yapacağı ziyaret öncesinde NOVA'ya verdiği özel röportajda konuşan Lagarde, Euro'nun hayata geçirilmesiyle ilgili temel konulara, diğer ülkelerin deneyimlerine ve Avrupa ekonomisinin daha geniş geleceğine değindi.



Fransa'nın 23 yıl önce Euro'ya geçişini değerlendiren Lagarde, halkın iki temel korkusu olduğunu hatırlattı: Yeni sistemin işlemez hale gelmesi ve fiyatların aniden yükselmesi.

Lagarde "Herkes frank değiştirildiğinde fiyatların haksız yere artacağından endişe ediyordu ve evet, bazı küçük sektörler bundan faydalanmaya çalıştı. Ama bu tek seferlik bir etkiydi. Hükümet, Ağustos ayından itibaren fiyatların hem Leva hem de Euro cinsinden gösterilmesini sağlar ve dönüşüm kurallarına sıkı sıkıya uyulursa, enflasyonun kalıcı olması için hiçbir sebep yok." dedi.



Lagarde, henüz tam bir kamuoyu mutabakatına varılmamış olsa da Bulgaristan'ın Euro'yu benimsemeye hazır olduğunu vurguladı.

AMB Başkanı Lagarde "Birçok ülkenin Euro bölgesine katıldığını gördüm. IMF'teki görevlerimde, Fransa Maliye Bakanı olarak ve şimdi de ECB başkanı olarak. İlk başta her zaman şüpheler olur, ancak bir yıl içinde insanlar faydalarını gördükçe destek artar." ifadesini kullandı.