Lagarde'a tepki büyüyor

Avrupa'nın en güçlü iki sendikası, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ı ECB çalışanlarının haklarını baltalamakla suçlayarak, çalışma ilişkileri konusunda uzun süredir devam eden sert bir kavgayı tırmandırdı.



Financial Times'ın haberine göre son çatışma, ECB yönetimi tarafından merkez bankasının seçilmiş çalışanlarından oluşan etkili bir grup olan çalışma konseyine önerilen değişiklikleri içeriyor.



Alman yasalarına göre, Betriebsräte'lerdeki seçilmiş temsilciler, normal maaşlarını alırken, tam zamanlı olarak personelin çıkarlarını temsil etmeye odaklanmak için günlük işlerinden serbest bırakılırlar.



İşyeri konseylerinin yasal ayrıcalıkları ve korunması yüzyılı aşkın bir süredir Alman yasalarında yer alıyordu.



ECB'nin önerilerine göre, çalışma konseyi sözcüsünün zamanının yalnızca yüzde 75'ini personeli temsil etmeye ayırmasına izin verilecek.



Konseyin diğer tüm üyeleri ise mesailerinin yüzde 50'sini normal görevlerinde harcamak zorunda olacak.



Bu komitelerin Alman şirket ve kurumlarındaki statüsü nedeniyle sendikalar ve çalışma konseyi üyeleri, Financial Times tarafından görülen bir iç yazışmada merkez bankası yönetimini "personel temsilcilerinin personel için çalışma kapasitesini azaltmayı" planlamakla suçlayarak bu hamleye karşı çıkıyorlar.



Bu tartışma, ECB liderliği ile çalışan temsilcileri arasında tarihsel olarak gergin olan ilişkide yeni bir düşük noktaya işaret ediyor. Daha önce bu durum kamuoyu önünde tartışmalara ve bir dizi mahkeme davasına yol açmıştı.