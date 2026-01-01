Lagarde'dan Bulgaristan için övgü dolu Euro sözleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Bulgaristan'ın Euro bölgesine katılmasının, Avrupa'nın iş birliği yapma ve uluslararası engellere meydan okuma yeteneğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin 21'inci üyesi olan Euro'yu memnuniyetle karşılayan yetkili, "Euro, birlikte çalıştığımızda Avrupa'nın neler başarabileceğinin ve şu anda karşı karşıya olduğumuz küresel jeopolitik belirsizlikle mücadele etmek için kullanabileceğimiz ortak değerlerin ve kolektif gücün güçlü bir sembolüdür." dedi.

EURO'YA DÖNÜŞÜM TAMAMLANDI

Bloomberg'ün haberine göre, 6,4 milyon nüfuslu Bulgaristan ekonomik dönüşümünü tamamladı ve dünyanın en büyük para birimi bölgesine katılan en yeni ülke oldu. Bu aynı zamanda, Bulgaristan Merkez Bankası Başkanı Dimitar Radev'in faiz belirleyiciler arasına katılmasıyla birlikte, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun 27 politika yapıcıya yükselmesi anlamına geliyor.

Radev video mesajında, "Euro sadece ekonomik bir karar değil, sadece bir para birimi de değil. Bu bir aidiyet işareti; yerinizin kenarda değil, ortak kurallar, güven ve sorumluluk alanında olduğunun bir işareti. Yaptığınız çabanın tanındığının ve kabul edildiğinin bir işareti." ifadesini kullandı.

Bulgaristanlı başkan zaten gözlemci olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarına katılıyordu ve tam üye olarak yapacağı ilk toplantılarda para politikası konusunda fazla bir görüş ayrılığı yaşanması beklenmiyor. ECB, Haziran ayından bu yana faiz indirimi yapmadı ve piyasalar ile çoğu ekonomist, faiz indirimleri döneminin artık sona erdiğini öngörüyor.

Politika yapıcılar, önemli yeni gelişmeler olmadığı sürece faiz oranlarının bir süre daha yüzde 2'de kalmasını bekliyor ve bazıları da bir sonraki adımın her ne kadar çok uzak olsa da faiz artırımı olabileceğine işaret ediyor.