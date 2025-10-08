Lagarde'dan Euro çağrısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro para biriminin küresel rolünün güçlendirilmesi çağrısını yineleyerek, bloğun artık Washington'da ve başka yerlerde yaratılan şoklardan zarar gören masum bir seyirci olduğunu savundu.



Doların ardından dünyanın en çok kullanılan ikinci para birimi olan Euro, bu yıl yatırımcıların politika belirsizliği nedeniyle ABD para biriminden kaçması, altın ve üst düzey Avrupa tahvilleri gibi güvenli varlıklara yönelmesiyle keskin bir şekilde değer kazandı.



Ancak, 20 ülkenin yer aldığı para birimi bloğunun yatırım yapılabilir dereceli devlet tahvilleri ve hisse senetleri piyasası, ABD'ye kıyasla nispeten küçük olduğundan, bu tür akışlar durumunda oynaklık riski altında.



Lagarde, "Washington'da alınan politika kararlarının ve dünya çapında yapılan portföy tahsis kararlarının masum seyircileriyiz, ki bunlar üzerinde çok fazla etkimiz yok. Bu sürdürülebilir bir konum değil. Başka yerlerde yaratılan şokları emen pasif bir güvenli liman olarak kalamayız. Kendi kaderini şekillendiren bir para birimi olmalıyız" dedi.

