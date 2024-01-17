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Lagarde'den erken faiz indirimi açıklaması

ECB Başkanı Christine Lagarde, erken faiz indirimine ilişkin temkinli konuştu. Lagarde, faiz indirimi beklentilerinin ECB'ye yardımcı olmadığını ifade etti.

Lagarde'den erken faiz indirimi açıklaması

Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, piyasalarda indirimine yönelik agresif beklentilerin ECB'ye yardımcı olmadığını ifade etti.

Davos'ta konuşan Lagarde, beklentilerin enflasyonla mücadeleye yardımcı olmadığını dile getirdi. Yüzde 2 hedefine doğru ilerlediklerini belirten Lagarde, bu durumu destekleyecek verilere sahip olmadıkça zafer naralara atmayacağını dile getirdi.

Lagarde, yaz dönemi itibarıyla faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ise yılın ilk yarısında faiz artırımı ya da indirimi yapılmasının olası olmadığını ifade etti. Knot, piyasaların faiz indirimi konusunda aceleci davrandığını belirtti.

Erken faiz indirimine mesafeli yaklaşım

Erken faiz indirimine mesafeli yaklaşım

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