Lagarde'den erken faiz indirimi açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, piyasalarda faiz indirimine yönelik agresif beklentilerin ECB'ye yardımcı olmadığını ifade etti.



Davos'ta konuşan Lagarde, beklentilerin enflasyonla mücadeleye yardımcı olmadığını dile getirdi. Yüzde 2 hedefine doğru ilerlediklerini belirten Lagarde, bu durumu destekleyecek verilere sahip olmadıkça zafer naralara atmayacağını dile getirdi.

Lagarde, yaz dönemi itibarıyla faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.



Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ise yılın ilk yarısında faiz artırımı ya da indirimi yapılmasının olası olmadığını ifade etti. Knot, piyasaların faiz indirimi konusunda aceleci davrandığını belirtti.