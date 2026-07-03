Lakabı Altının Hermes'iydi, çok zor duruma düştü

Küresel altın fiyatlarındaki düşüş ve yeni rakiplerin agresif hamleleri, Çinli lüks altın üreticisi Laopu Gold'u baskı altına alarak, marka prestijinin tek başına premium çekiciliğini sürdürmeye yetip yetmeyeceğini test ediyor.

Ocak ayı sonlarında altın fiyatlarının zirveye ulaşmasından ve yaklaşık yüzde 30'luk bir düşüşe geçmesinden bu yana, Laopu'nun hisseleri yaklaşık yüzde 60 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, altın değerindeki düşüşle genel olarak paralel seyreden Chow Tai Fook gibi önde gelen Çinli altın kuyumcularının hisse senedi fiyatlarındaki düşüşleri çok aşıyor.

ALTIN DÜŞÜYOR AMA FİYAT İNDİRMİYORLAR

2009 yılında kurulan Laopu, son yıllarda mücevher pazarında önemli bir güç haline geldi ve bu süreçte "Altının Hermes 'i" lakabını kazandı. Geleneksel Çin malzemeleri ve motiflerini kullanarak, miras altını kavramını öne çıkararak öncü oldu. Ayrıca, ağırlığa dayalı fiyatlandırma stratejileri kullanan çoğu büyük oyuncunun aksine, tüm ürünlerini sabit fiyatlarla satıyor.

Şirket, geleneksel altın kuyumcularına göre yüzde 50'den fazla fiyat farkı uygulamasına rağmen, mağazalarının önünde oluşan uzun kuyruklarıyla bir fenomen haline geldi. Chow Tai Fook gibi markalar altın fiyatlarındaki düşüşe göre fiyatlarını ayarlarken, Laopu sabit fiyatlarını düşürmedi; bu da fiyat hassasiyeti olan müşterilerin satın alımlar konusunda daha da temkinli davranmasına neden oldu.

Analistler, şirketin geleceğine dair yeni bir değerlendirme yaparken, Laopu için hedef hisse fiyatlarını düşürüyorlar.

Jefferies Perşembe günü yayınladığı bir notta, Laopu'nun ikinci çeyrek gelirlerinin altın fiyatlarındaki düşüşten etkileneceğini öngördüğünü belirtti. Aynı zamanda, yatırım bankası, kar marjlarındaki artışın bu darbeyi hafifleteceğini, daha uygun fiyatlı ürün gruplarının piyasaya sürülmesi ve daha güçlü müşteri teşviklerinin ise ikinci yarıda satışların toparlanmasına yardımcı olacağını tahmin ediyor.

Jefferies, hisse senedi hedef fiyatını 580 Hong Kong dolarına düşürdü ancak "al" tavsiyesini korudu. Laopu hisseleri Perşembe günü 360,6 Hong Kong dolarından kapandı.

48 MAĞAZASI VAR

Son verilere göre şirketin 48 mağazası bulunuyor. Singapur'daki bir, Hong Kong'daki dört ve Makao'daki üç mağaza dışında kalanların tamamı Çin anakarasında yer alıyor.

Nomura, notunda daha büyük ve daha iyi butikler açma çabasının uzun vadede markanın tanınırlığını artıracağını öne sürdü. Aynı zamanda marka, Singapur'daki varlığının ötesine geçerek yurtdışı varlığını da genişletmeyi hedefliyor.

Laopu'nun başkanı Xu Gaoming, Nisan ayında yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, şirketin yurt içi mağaza açılışlarında muhafazakar bir yaklaşım benimseyeceğini ancak Güneydoğu Asya'dan başlayarak yurt dışı mağaza açılışlarını aktif olarak hedefleyeceğini söyledi.