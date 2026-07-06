Lastik devinden 4,6 milyar dolarlık satış

Continental yaptığı açıklamada, ContiTech plastik ve kauçuk işletmesini özel sermaye şirketi Lone Star Funds'a 4 milyar Euro (4,57 milyar dolar) karşılığında satmak üzere bir anlaşma imzaladığını, ayrıca sonraki yıllarda performansa bağlı olarak 250 milyon Euro'ya kadar ek ödeme yapılabileceğini belirtti.



Alman otomobil parçaları tedarikçisi, olağan ayarlamalara tabi olmak kaydıyla, satıştan yaklaşık 3,1 milyar avro nakit gelir elde etmeyi beklediğini söyledi.

Continental, planlanan elden çıkarma işleminin şirketin gelecekte temel lastik işine odaklanmasına olanak sağlayacağını da sözlerine ekledi.



Continental, işlemin tamamlanmasının ardından hissedarlara yaklaşık 2,5 milyar Euro dağıtmayı beklediğini söyledi.



Continental, anlaşmanın şirketin mevcut mali yıla ilişkin beklentileri üzerindeki etkisini değerlendirdiğini belirtti.

Şirket, lastik iş kolunun görünümünün etkilenmediğini de sözlerine ekledi.

Continental daha önce ContiTech'te 2028'den itibaren yıllık 150 milyon Euro tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu.

Bölüm baskı altındaydı ve Mayıs ayında, Almanya 'daki bin 600 kişi de dahil olmak üzere 3 bin kişiyi işten çıkardı ve satışın 2026 yılının sonuna kadar tamamlanabileceğini ekledi.