Lesotho'da hayat durmuştu... ABD'ye gidiyorlar

Lesotho, ülkenin hayati tekstil endüstrisini felç eden gümrük vergilerinde indirim talep etmek üzere bu hafta sonu kabine bakanları, sanayi ve işçi sendikası liderlerinden oluşan üst düzey bir heyeti ABD'ye gönderiyor.



Lesotho Ticaret Bakanlığı sözcüsü Lihaelo Nkaota'nın Bloomberg'e verdiği demeçte, "Müzakerelerin başlangıç ​​noktası olarak sıfırdan başlamasını istiyoruz çünkü yeni ABD politikasından önce zaten oradaydık. İşverenlerin ve çalışanların yararına gümrük vergilerinin yüzde 15'in altında olmasını istiyoruz." dedi.



EKONOMİDE ŞOK ETKİSİ YARATTI



ABD, Ağustos ayında Güney Afrika dağ krallığına yüzde 15 oranında vergi getirdi. Bu vergi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan ayında tehdit ettiği yüzde 50'den düşük olsa da, ekonomide şok etkisi yarattı.



Tarifeler uygulanmadan önce, Lesotho'nun ABD'ye (ikinci büyük ticaret ortağı) yaptığı ihracatın büyük kısmı, artık yürürlükten kaldırılan Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası kapsamında gümrüksüz olarak yapılıyordu.



İşçi sendikaları ve sokak satıcıları, bu politikanın işletmeleri ve geçim kaynakları üzerindeki etkisinden duydukları rahatsızlığı dile getirmek için 17 Eylül'de Lesotho başbakanının ofisine yürümeyi planlıyor.



Lesotho'nun en büyük özel işvereni 12 bin kişiyi istihdam ediyor ve dolaylı olarak 40 bin kişiye iş sağlıyor. Walmart, JC Penney ve Levi Strauss & Co. gibi büyük ABD perakendecilerine tedarik sağlıyor. Bazı fabrikalar siparişler azaldığı için işten çıkarmalar yapmak zorunda kaldı.



Ticaret ve Sanayi Bakanı Mokhethi Shelile liderliğindeki heyette Çalışma ve İstihdam Bakanı Ts'eliso Mokhosi de yer alıyor. Misyona Lesotho Tekstil İhracatçıları Birliği temsilcileri ve işçi liderleri de katılacak.