Levi's'tan 311 milyon dolarlık satış

Levi Strauss, Dockers giyim markasını Reebok ve Van Heusen'ın sahibi Authentic Brands Group'a 311 milyon dolara satacağını duyurdu. Şirket, bu hamleyle ana markası Levi's ve Beyond Yoga aktif giyim serisine odaklanmayı planlıyor.



Geçen Ekim ayında Levi Strauss, düşük performans gösteren Dockers markasını satma niyetini açıklamış ve çekirdek markalarına yoğunlaşarak doğrudan tüketiciye satış kanallarını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtmişti.



Şirketin açıklamalarına göre, Dockers ürünleri 2024, 2023 ve 2022 mali yıllarında net gelirlerinin %5'ini oluşturdu.



Satış işleminin ABD ve Kanada operasyonları için Temmuz sonuna, global operasyonların ise Ocak 2026'ya kadar tamamlanması bekleniyor.



Şirket, elde edilen nakit gelirin 100 milyon dolarını hisse geri alımları için kullanmayı planlıyor.