Lezita'daki greve ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçilerin grevine ilişkin açıklama yaptı.



Işıkhan, grev kararından sonra bakanlığın sürece dahil olduğunu belirterek, "Grev kararının yabancı işçiler nedeniyle alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.



Müfettişlerin detaylı incelemelerinin devam ettiğini bildiren Işıkhan, taraflarla görüşmelerin devam ettiğini belirtti.



Bakan Işıkhan'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



"İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz Gıda İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde netice alınamaması nedeniyle 07.03.2024 tarihinde grev kararı alınmıştır.



Grev kararından sonra Bakanlığımız sürece dahil olarak gerekli adımları atmıştır.



50 işçinin katıldığı grev kararını takiben olayın suhuletle çözülmesi adına son görüşme 18.04.2024 tarihinde Bakan Yardımcımız Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürümüz Mehmet Baş, işçi ve işveren yetkilileriyle görüşme gerçekleştirmiştir.



Bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada söz konusu grevin nedeni çarpıtılarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan işçilerin işten çıkarılarak yerlerine yabancı uyruklu kişilerin alınması” olarak yer almıştır. Ancak grev kararı toplu sözleşme görüşmelerinde netice alınamaması nedeniyle olup bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Adı geçen firmada; 2.951 Türk vatandaşı istihdam edilmektedir. Şirket, Bakanlığımıza 2024 yılında 158 yabancı uyruklu için çalışma izni talebinde bulunmuş olup, sadece 40 yabancı için çalışma izni verilmiştir. Hâlihazırda firmada 37 yabancı uyruklu işçi çalışmaktadır.



Müfettişlerimizce detaylı incelemeler devam etmekte olup Bakanlık olarak ilgili taraflarla görüşme halinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

