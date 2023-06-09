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LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışları yüzde 120 arttı.

LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB LGS sınavı sonuç tarihini paylaştı)

LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB LGS sınavı sonuç tarihini paylaştı)

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sınavı 4 Haziran'da sona erdi. Çocukları sınava giren velilerin büyük bir kısmı sınavın ardından seyahat planlarını gerçekleştirmeye başladı.

Sınavın hemen sonrasındaki 5-7 Haziran aralığında sınava giren yaş grubunun bileti satışlarının bir önceki ayın aynı döneme göre yüzde 120 arttığını gösteriyor.

Yurt içinde Antalya, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana'nın ilk 5'te olduğu açıklanırken yurt dışında ise en çok uçak bileti alınan destinasyonların Belgrad, Bakü, Kahire, Düsseldorf ve Tiflis olduğu belirtildi.

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