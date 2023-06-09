LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış

LGS sınavı 4 Haziran'da sona erdi. Çocukları sınava giren velilerin büyük bir kısmı sınavın ardından seyahat planlarını gerçekleştirmeye başladı.



Sınavın hemen sonrasındaki 5-7 Haziran aralığında sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışlarının bir önceki ayın aynı döneme göre yüzde 120 arttığını gösteriyor.

Yurt içinde Antalya, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana'nın ilk 5'te olduğu açıklanırken yurt dışında ise en çok uçak bileti alınan destinasyonların Belgrad, Bakü, Kahire, Düsseldorf ve Tiflis olduğu belirtildi.

