Libya'da merkez bankası krizi derinleşiyor

Merkez bankasının yönetimi ve petrol gelirlerine dair anlaşmazlığın sürdüğü Libya'da petrol sahaları kapatılmaya devam ediyor. Sahadaki iki mühendisin aktardığına göre Sarir sahasındaki petrol üretimi neredeyse tamamen durduruldu.



Libya'daki petrol sahalarının çoğunluğunun bulunduğu ülkenin doğusundaki yetkililer, pazartesi günü tüm petrol üretimi ve ihracatının durdurulacağını açıklamıştı.



Mühendislerin aktardığına göre Sarir petrol sahası üretim azaltılmadan önce günde yaklaşık 209 bin varil petrol üretiyordu.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Libya, temmuzda günde yaklaşık 1.18 milyon varil petrol üretiyordu.

PETROL SAHALARINDA KESİNTİYE GİDİLDİ



Öte yandan Sharara petrol sahasında ihracatlara dair mücbir sebep duyurulmuştu ve bu hafta El Feel, Amal, Nafoora ve Abu Attifel petrol sahalarındaki kesintilere dair haber yapmıştı.



İki yönetim arasındaki gerilim rakip hiziplerin Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'i görevden alma çabalarıyla beraber tekrar su yüzüne çıkmıştı.



Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki süreçle 2021'de göreve getirilen ve Trablus'taki hükûmeti yöneten Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, petrol sahalarının "zayıf bahanelerle" kapatılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.



Libya Merkez Bankası, ülke için hayati önem taşıyan petrol gelirlerinin tek tahsildarı olarak faaliyet gösteriyor.



MERKEZ BANKASI KRİZİ



Libya Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması nedeniyle tüm işlemlerini askıya aldığını açıklamıştı.



Libya Başkanlık Konseyi, 18 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankasına yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.



Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) ise 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi'nin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, görevden alınan Merkez Bankası Sıddık el-Kebir'in görevine iade edilinceye kadar, petrol ve gaz kuyularında üretimin kapalı kalacağını söyledi.

Libya Merkez Bankası Başkanlığını 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu.