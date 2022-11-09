Libya'ya ihracat 10 ayda 2 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ocak-ekim dönemi ihracatı da yüzde 15 yükselişle 209,5 milyar dolara ulaştı. Libya'ya ihracat, bu yılın 10 ayında yüzde 3,3 artarak 2 milyar 24 milyon dolara yükseldi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Ocak-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,5 artış ve 296,7 milyon dolarla Türkiye'nin Libya'ya ihracatında ilk sırada yer alan sektör oldu.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATI EN ÇOK ARTAN SEKTÖR



Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünü, 249 milyon dolar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 243 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 236 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.



Türkiye'nin Libya'ya ihracatında zeytin ve zeytinyağı, yılın 10 ayında ihracatı en çok artan sektör oldu.

Ocak-Ekim 2021'e göre yüzde 173,4 artışla 4 milyon doları aşan zeytin ve zeytinyağı ihracatını, tütün takip etti. Tütün ihracatı, bu yılın 10 ayında yüzde 107,5 artışla 8,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

