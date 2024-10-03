Liman grevi ekonomiyi sarsıyor: Günlük maliyeti ortaya çıktı

ABD'nin doğu yakası limanlarındaki grev ekonomiyi sarsıyor. Grevin ABD'ye haftalık tahmini maliyeti 4 milyar dolara yakın...



The Conference Board'un analizine göre, liman işçileri grevinin ekonomiye günde 540 milyon dolara mal olabileceği tahmin ediliyor.



Ciddi ekonomik sonuçlara yol açabileceğinden endişe duyulan grevin, sadece bir hafta sürmesinin ABD ekonomisine 3,8 milyar dolar zarar verebileceği belirtiliyor.



Grevin, tüketicilerin ve işletmelerin enflasyon konusunda rahatlamaya başladığı bir dönemde ABD ticaretini felce uğratması ve fiyatları artırmasından endişe duyuluyor.



Grevin bir aya kadar sürebileceği tahmin ediliyor.



BİDEN: İNSAN YAPIMI BİR FELAKET



ABD Başkanı Joe Biden, grevdeki liman işçileriyle görüşmeleri yeniden başlatmaları için ABD'li liman işverenleri ve nakliye şirketleri üzerindeki baskıyı artırdı.



Biden, grevin insan yapımı bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu.

