Limanlarda elleçlenen yük miktarı 45,8 milyon ton oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ekim ayı konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.



Bu yılın ekim ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 45 milyon 883 bin ton olarak gerçekleşti.



Ocak-ekim döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 454 milyon 763 bin tona yükseldi.



Ekim ayında dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artışla 34 milyon 207 bin tona ulaştı.



Deniz yolu ile yapılan transit yük taşımaları yüzde 5,3 azalarak 6 milyon 324 bin ton oldu. Aynı ayda kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 351 bin ton ile yüzde 3,5 arttı.

EN FAZLA YÜK ALİAĞA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI'NDA ELLEÇLENDİ



Söz konusu ayda en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 358 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı'nda gerçekleşirken, bunu 6 milyon 735 bin ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı, 6 milyon 167 bin ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti.



Ekimde limanlarda 1 milyon 766 bin ton kok ve yarı kok kömürü elleçlemesi gerçekleşti.

Kok ve yarı kok kömürü 727 bin 417 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında en fazla artış gösteren yük cinsi oldu.



Deniz yolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento olarak kayıtlara geçti. Deniz yolu ile en fazla ithal edilen yük cinsinin ise ham petrol olduğu kaydedildi.



Deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 427 bin ton ile İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 8 milyon 472 bin ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Limanlarda elleçlenen katı dökme yük miktarında yüzde 13 artış gerçekleşti.

EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ MISIR'A



Ekim ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalarak 1 milyon 2 bin TEU oldu.



Ocak-ekim döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azalarak 10 milyon 357 bin TEU olarak gerçekleşti.



Elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 796 bin 899 TEU oldu.



Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 9 azalarak 66 bin 9 TEU olarak kayıtlara geçti. En fazla konteyner elleçleme 239 bin 547 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığında gerçekleşti.

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını, 166 bin 760 TEU ile Mersin Bölge Liman Başkanlığı ve 160 bin 343 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı takip etti.



Mısır, ekimde 108 bin 534 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 53 bin 770 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. En fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 58 bin 283 TEU ile Yunanistan'dan gelen konteynerler oluşturdu.