Limon cep yakıyor: Adedi 24 lira

Limon hasadında yüzler gülmedi.



Pazarda kilosu 180 liraya satılan limonun adet fiyatı 24 lira.



Soğuk hava limonu vururken üreticiden kötü haber geldi.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, geçen yıl 641 bin ton limon olduğundan bahsetti.

Akın, "Bu sene soğuklardan dolayı 380 bin ton limon var. Yani rekolte yüzde 40 düştü." dedi.

Üreticiler, limon fiyatında düşüşün olmayacağını dile getirdi.