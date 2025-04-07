Limon ihracatı durduruldu

Ticaret Bakanlığı, limon ihracatına yönelik kararını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde ülkenin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakalarının dikkate alındğını belirtildi.



Limonda yurt içi arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi hedefiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren limon ihracatının durdurulması kararı alındığı belirtildi.



Piyasa şartlarının yakından takip edildiği ve ihtiyaç duyulması halinde gerekli ilave tedbirlerin alınacağına vurgu yapıldı.