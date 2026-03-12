Limon ithalatına vergi indirimi

Limon ithalatındaki gümrük vergisi indirildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara ilişkin Ticaret Bakanlığı'dan da yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve tüketici refahının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Bu kapsamda, limonda tüketici ihtiyaçlarının uygun fiyatlarla karşılanabilmesi amacıyla limon ithalatında uygulanan gümrük vergisinin yüzde 54'ten yüzde 10'a indirildiği belirtildi.

Açıklamada kararın 31 Temmuz'a kadar geçerli olacağının altı çizilirken, yerli üreticinin korunması amacıyla hasat dönemi gözetilerek 1 Ağustos itibarıyla limon ithalatında gümrük vergisinin yüzde 54 olarak uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.