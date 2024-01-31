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Limon soslarının satışı yasaklandı

Limon suyu izlenimi veren ürünlerin satışı yasaklandı. Karara göre limon aromalı ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulunamayacak.

Limon soslarının satışı yasaklandı

Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak.

Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler, 31 Aralık'tan sonra yurt içinde piyasaya sunulamayacak.

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