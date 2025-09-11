Limon ve elma ihracatı izinsiz yapılmayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 72 ve 73'üncü sıra olarak "72- Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (GTP: 0805.50)" ve "73- Elma (GTP: 0808.10)" eklendi.

TİCARET BAKANLIĞI: İÇ PİYASA DENGESİ ZORLANDI

Gıda arz güvenliğinin birincil şartı olan sürdürülebilir gıda arzı, yalnızca yerli üretime değil, aynı zamanda dış ticaret politikalarına da dayanmaktadır. Ticaret Bakanlığımız, görev ve yetki alanındaki dış ticaret politika araçlarıyla ülkemiz gıda arz güvenliğinin sağlanmasını da önceliklendirmektedir.

Arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin korunması, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi amacıyla, ihtiyaç duyulduğunda dış ticaret politika araçlarına da başvurulmaktadır. Gıda arz güvenliğine ilişkin uygulamalar, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri doğrultusunda, her bir ürün özelinde titizlikle yürütülmektedir.



Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yapılan değerlendirme ve incelemeler neticesinde, limon ve elmada fiyat hareketlerinin iç piyasa dengesini zorladığı ve bu nedenle yakından takip edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.



Bahse konu durum, gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için dış ticaret politikası tedbirlerinin devreye alınmasını gerekli kılmıştır.



Bu doğrultuda, 0805.50 GTİP’li “Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar” ile 0808.10 GTİP’li “Elma” ihracatının yakından takibinin yapılabilmesi ve gerekli olması halinde tedbirlerin Bakanlığımızca derhal alınabilmesi amacıyla, bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7) kapsamına alınmıştır.



Ticaret Bakanlığımız, geçmişte de, gıda arz güvenliği açısından kritik görülen zeytinyağı, domates salçası, tavuk eti ve yumurta gibi ürünlerde de benzer düzenlemeleri uygulamaya koymuş olup, söz konusu politika çerçevesini ve piyasa takibini tutarlı biçimde sürdürmektedir.



Alınan karar, iç piyasa istikrarının tahkim edilmesine, tüketici refahının korunmasına ve ihracatın sürdürülebilir biçimde yönetilmesine hizmet etmektedir. Ticaret Bakanlığımız, adil ticaret, adil rekabet, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedeflerini, maliyet esaslı fiyat disiplini çerçevesinde kararlılıkla sürdürmekte; üretici ve tüketici refahını birlikte gözeten, veri temelli bir yönetim anlayışını esas almaktadır.



Bu süreçte spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmemekte olup, bundan sonra da verilmeyecektir. Piyasa gözetim ve denetim mekanizmaları etkin biçimde işletilmekte; mevzuatın öngördüğü yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanmaktadır.



Ticaret Bakanlığımız, gerekli görülen hallerde, ihracat yönlü düzenlemelerin yanı sıra, diğer bir dış ticaret politika aracı olan, ithalat kapsamındaki enstrümanları da hedefe uygun biçimde devreye alabilecektir. Piyasa disiplinini zedeleyen girişimler karşısındaki tavrımız kararlı ve nettir.