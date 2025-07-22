Lindt fiyat artırdı, müşteri sadakati ortaya çıktı

İsviçreli çikolata üreticisi Lindt & Spruengli, özellikle Avrupa'da daha premium ürünlere yönelik artan beğeniyle birlikte, yüksek fiyat artışlarına rağmen müşteri sadakatini gerekçe göstererek organik satış büyüme tahminini yükseltti.



Lindt'in 2025'in ilk yarısında ürünlerinin fiyatlarını yüzde 15,8 daha artırması nedeniyle müşteriler yüksek kakao fiyatlarının yükünü taşımaya devam etti.



Lindor çikolata toplarının üreticisi, daha önce yüzde 7 ila yüzde 9 arasında tahmin ettiği organik satış büyümesinin tüm yıl için yüzde 9 ila yüzde 11 arasında olmasını beklediğini söyledi.



Şirket Ocak-Haziran döneminde organik olarak yüzde 11,2 artışla 2,35 milyar İsviçre Frangı (2,95 milyar dolar) satış gerçekleştirdi. Bu rakam LSEG tarafından ankete katılan analistlerin 2,30 milyarlık ortalama tahminini aştı.



KAKAO FİYATLARI DÜŞERSE PERFORMANSI ARTACAK



Analistler Lindt'in maliyet zorluklarına rağmen premium konumundan ve güçlü fiyatlandırma gücünden faydalandığını ve kakao enflasyonu azaldıkça performansının daha da desteklenmesi gerektiğini söyledi.



Londra kakao vadeli işlemleri 2024 yılında tarihi zirvelere ulaştıktan sonra neredeyse yarı yarıya düştü, ancak keskin düşüşe rağmen kakao fiyatları tarihsel ortalamanın açıkça üzerinde kalmaya devam ediyor.



İlk yarıdaki büyümenin Lindor ve Lindt Excellence gibi temel ürünlerin dinamik performansından ve Lindt Dubai Tarzı Çikolata gibi ürün yeniliklerinden kaynaklandığı belirtildi.



Avrupa yüzde 17,7'lik güçlü bir organik büyüme gösterirken, Kuzey Amerika satışları zayıf tüketici duyarlılığı nedeniyle şirketin beklentilerinin altında, sadece yüzde 3,6 büyüdü.



ABD'NİN VERGİLERİ KAYNAK ARAYIŞINA İTTİ



Bir şirket sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada Lindt'in 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen yeni ABD gümrük vergileri öncesinde kaynak bulma stratejisini değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.



ABD'de sattığı çikolataların yüzde 95'ini bu ülkedeki beş fabrikasında üreten Lindt, Kanada'da sattığı ürünlerin yarısından azını da bu fabrikalardan tedarik ediyor.



Lindt Mart ayında ABD mallarına uygulanan karşılıklı gümrük vergilerinden kaçınmak için Avrupa'da üretilen çikolataları Kanada'ya tedarik edeceğini söylemiş, ancak daha sonra ABD'den ithalat ve ihracata uygulanan gümrük vergilerinde yapılan birkaç değişikliğin ardından bu stratejiyi henüz benimsemediğini belirtmişti.