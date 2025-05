Listede Türkiye var mı? "ABD'yi sat" söylemi kime yarayacak?

"ABD'yi sat" söylemi güç kazandıkça gelişmekte olan piyasaların bir sonraki boğa koşusunu göreceği söyleniyor.



Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından "ABD'yi sat" söyleminin yeni bir ivme kazanmasıyla gelişmekte olan piyasa hisse senetleri yeniden gündemde.



Bank of America geçtiğimiz günlerde gelişmekte olan piyasaları "bir sonraki boğa piyasası" olarak müjdeledi.



GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR İŞARET EDİLDİ



Bank of America'nın yatırım stratejisti Michael Hartnett liderliğindeki ekibi bir notta, "Zayıf ABD doları, ABD tahvil getirisinin zirvesi, Çin'in ekonomik toparlanması... Hiçbir şey gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinden daha iyi çalışmayacak" dedi.



Benzer şekilde, JPMorgan da gelişmekte olan piyasa hisse senetlerini, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin çözülmesini ve cazip değerlemeleri gerekçe göstererek nötrden aşırı ağırlığa yükseltti.



NEDENİ ABD PİYASALARI



Geçtiğimiz ay ABD Hazine tahvilleri, hisse senetleri ve dolardaki satışlarla yükselen ABD varlıklarına olan güvenin azalması, gelişmekte olan piyasalara yönelik yükselişi körükledi.



Gelişmekte olan 24 ülkedeki büyük ve orta ölçekli şirketleri takip eden MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi yılbaşından bugüne yüzde 8.55 artış gösterdi. Bu, aynı dönemde ABD gösterge endeksi S&P 500'ün yüzde 1'lik yükselişiyle karşılaştırılıyor.



Bu fark, ABD Başkanı Donald Trump'ın hem dostlara hem de düşmanlara yönelik "karşılıklı" gümrük vergilerini açıkladığı 2 Nisan'dan sonraki haftalarda daha da belirginleşti.



GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR AYRIŞTI



Çoğu gösterge 2 Nisan'dan hemen sonraki günlerde düşerken, takip eden hafta gelişmekte olan piyasa hisse senetleri ile ABD hisse senetleri arasında bir ayrışma olduğunu gösterdi. 9-21 Nisan tarihleri arasında S&P 500 yüzde 5'in üzerinde gerilerken, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi yüzde 7 yükseldi.



ABD TAHVİL FAİZLERİ COŞTU



ABD hisse senetleri ve Hazine tahvilleri o tarihten bu yana bir miktar toparlanmış olsa da, Moody's'in son not indirimi yatırımcıların endişelerini yeniden alevlendirdi. Pazartesi günü, 30 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi kısa bir süreliğine yüzde 5'in üzerine çıkarak Kasım 2023'ten bu yana görülmemiş seviyelere ulaşırken, ABD hisse senetleri de Salı günü altı günlük kazanç serisini sonlandırdı.



YENİ BİR ROTASYONUN BAŞLANGICI MI?



Global X ETF'lerin aktif yatırım ekibi başkanı Malcolm Dorson, son zamanlarda yaşanan olayların daha çeşitli coğrafi risklere maruz kalma ihtiyacını güçlendirdiğini söyledi.



Dorson "Geçtiğimiz on yıl boyunca S&P'nin altında performans gösteren gelişmekte olan piyasa hisse senetleri, bir sonraki döngüde daha iyi performans göstermek için benzersiz bir konuma sahip" diye ekledi.



CNBC'ye konuşan Dorson, "Bu olası kusursuz fırtına, potansiyel olarak daha zayıf bir ABD doları, son derece düşük yatırımcı pozisyonu ve iskontolu değerlemelerde aşırı büyümeden kaynaklanıyor" dedi.



ABD'Lİ YATIRIMCILARIN GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARA İLGİSİ DÜŞÜK



Dorson tarafından sağlanan verilere göre, konumlandırma açısından, 23 gelişmiş piyasadaki büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansını yakalayan MSCI Küresel Endeksi'ndeki yüzde 10,5'lik orana kıyasla, birçok ABD'li yatırımcının gelişmekte olan piyasalarda yalnızca yüzde 3 ila yüzde 5'lik bir payı var.



JPMorgan'ın istatistiklerine göre, gelişmekte olan piyasalar aynı zamanda gelişmiş piyasalara kıyasla "tipik iskontodan daha büyük bir iskonto ile" ileriye dönük kazançların 12 katından işlem görüyor.



Dorson, gelişmekte olan piyasalar arasında Hindistan'ın en iyi uzun vadeli büyüme oyununu sunduğuna inanıyor ve Arjantin'in ucuz değerlemesine dikkat çekiyor. Yunanistan ve Brezilya gibi ülkelerdeki devlet yükseltmelerinin de bu piyasaları daha cazip hale getirdiğini sözlerine ekledi.



SGMC Capital'de hisse senedi fonu yöneticisi olan Mohit Mirpuri, "Yeni bir rotasyonun başlangıcında olabiliriz. ABD'nin yıllar süren üstün performansının ardından, küresel yatırımcılar çeşitlendirme ve uzun vadeli getiri için başka yerlere bakmaya başlıyor ve gelişmekte olan piyasalar yeniden gündeme geliyor." dedi.