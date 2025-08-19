Lityum bir yılın zirvesinde

Lityum karbonat fiyatları Ağustos ayında ton başına 85 bin Yuan'a doğru daha da yükselerek, önemli madenlerden gelen düşük üretimin aşırı arz endişelerini dengelemesiyle, bu yılki düşüşü durdurdu ve yılın zirvesine yaklaştı.



Çin hükümeti, son yıllarda deflasyonist taahhütlerden etkilenen büyük endüstrilere kapasite kesintisi sözü verdi ve bu da yatırımcıları dünyanın en büyük rafine lityum üreticisinden daha düşük lityum arzı beklentisine yöneltti.



Dünyanın en büyük pil üreticisi CATL'nin önemli bir madencilik iznini uzatmamasının ardından Jianxiawo madenindeki faaliyetleri askıya almasının ardından madencilik politikasında bir revizyon beklentisi ivme kazandı.



Maden, küresel arzın yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor. Geçen yıl, Çin, Endonezya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güçlü üretim sayesinde küresel üretim yüzde 35 daha yüksekti.



Madenciler pazar paylarını ve hükümetler ve pil üreticileriyle iş ilişkilerini korumak için operasyonlarını gönüllü olarak kapatmaktan kaçındıkları için, ana üreticilerin üretiminin bu yıl da artacağı tahmin ediliyor.