Lityum fiyatları 19 ayın zirvesinde

Çin'de lityum karbonat vadeli işlemleri, düşük arzın daha güçlü talep beklentisini büyütmesiyle 19 ay sonra ilk kez ton başına 110 bin Çin Yuanı'nı aştı. Çin'in Jiangxi eyaletindeki lityum madencilik merkezini de kapsayan Yichun Doğal Kaynaklar Bürosu, gelecek yılın başlarında 27 madencilik iznini iptal edeceğini açıkladı.

Bu adım, Çin hükümetinin deflasyonist baskıları körükleyen devam eden fiyat düşüşünü önlemek için birçok mal endüstrisindeki kapasiteyi azaltmayı hedeflemesiyle tutarlı olarak, CATL'nin Jianxiawo lityum madenindeki faaliyetlerin daha önce askıya alınmasıyla da örtüşüyor.

Bu arada, Çin'de yeni enerji araçları Kasım ayında yıllık yüzde 20,6 artışla rekor seviye olan 1 milyar 823 milyon adede ulaştı. Ayrıca Pekin, lityum açısından zengin enerji depolama sistemlerini desteklemek için enerji depolama altyapısı için telafi mekanizmalarıyla birlikte, 2027 yılına kadar elektrikli araç şarj kapasitesini 180 gigawatt'a çıkaracağını belirtti.