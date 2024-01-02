LNG gemisi Türkiye yolunda

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 7 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.



Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'den 30 Aralık'ta ayrılan LNG gemisi Malta açıklarında seyrine devam ediyor.



171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 7 Ocak'ta Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor.



Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

