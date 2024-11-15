LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisinin, 19 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 14 Kasım'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.
171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 19 Kasım'da BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.
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