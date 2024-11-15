LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 14 Kasım'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.



171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 19 Kasım'da BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.



Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.