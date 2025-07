Londra Borsası için 24 saat tartışması

Financial Times'ın haberine göre Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu, küçük yatırımcılardan gelen artan talebe yanıt olarak 24 saat işlem yapıp yapmamayı değerlendiriyor.



Gazete, konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve kimliği açıklanmayan kişilere dayandırdığı haberinde, Londra borsasının işletmecisinin, günün her saati işlem yapmak da dahil olmak üzere, işlem saatlerini uzatıp uzatmama konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirtti. Gerekli teknoloji ve düzenleyici etkiler de dahil olmak üzere böyle bir hareketin pratikliklerini araştırıyor.



FT'ye göre bu, LSEG'de potansiyel yeni ürün ve hizmetlere ilişkin geniş kapsamlı tartışmaların bir parçası. LSEG temsilcileri, normal mesai saatleri dışında gönderilen yorum talebine hemen yanıt vermedi. FT'ye yorum yapmayı reddetti.



Daha fazla bireysel yatırımcı akıllı telefonları üzerinden işlem yaptıkça, dünya çapında borsalar işlem pencerelerini genişletip genişletmemeyi tartışıyor. New York Borsası, Nasdaq ve Cboe Global Markets geçtiğimiz aylarda işlem saatlerini uzatmak için başvuruda bulundu.