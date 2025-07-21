Londra Borsası rekor kırabilir

FTSE 100, madencilik hisselerindeki güçlenmenin desteğiyle rekor seviye olan 9 bin seviyesinin yakınında seyretti. Demir cevheri fiyatları dört ayın en yüksek seviyesine ulaşarak Glencore (yüzde 3,5), Anglo American (yüzde 3+) ve Rio Tinto (yüzde 2,5'in üzerinde) hisselerini yükseltti.



Bakır üreticisi Antofagasta, artan bakır fiyatlarıyla birlikte yüzde 3 değer kazanırken, Fresnillo ve Endeavour gibi altınla ilgili hisseler de külçe altının değer kazanmasıyla birlikte hafif bir yükseliş kaydetti.



EasyJet, güçlü kazançları ve rakip şirket Ryanair'in olumlu görünümüyle yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.



Bu arada, BP, devam eden devralma spekülasyonları arasında Albert Manifold'u 1 Ekim'den itibaren yeni yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Atlantik ötesi ticaret gerilimleri piyasalar için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, AB elçilerinin 1 Ağustos gümrük vergisi son tarihi öncesinde ABD Başkanı Trump ile olası bir anlaşmasız çıkış senaryosuna hazırlanmasıyla birlikte jeopolitik gelişmelere de dikkat çekildi.