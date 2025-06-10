Londra'da ikinci gün: Ticaret savaşı son bulacak mı?

ABD ve Çin'in Londra'daki ticaret görüşmeleri, ikinci gününde devam edecek.



Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizması toplantısı için ABD'li yetkililerle dün bir araya geldi.



TSİ 15.30'da başlayan görüşmeler, 6 saat 40 dakika sürdü. Müzakerelerde ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin "güzel" geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi.



ABD ve Çinli yetkililerin müzakerelerin ikinci gününde TSİ 12.00 civarında yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.



Müzakerelerde, Çin'i temsilen Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı, ABD tarafından Bessent, Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer yer alıyor.

