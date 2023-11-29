LPG ithalatı eylülde yıllık bazda yüzde 22 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun eylül ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler, Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan ve Yunanistan oldu.



LPG ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 artarak 333 bin 713 ton olarak gerçekleşti.



Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 58,4 artarak 41 bin 281 ton oldu.



İhracat, Bulgaristan, İsviçre, Avusturya, Romanya, Lübnan, Yunanistan, KKTC, Ukrayna, Hırvatistan ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.



LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 2,7 artarak 95 bin 12 ton olarak gerçekleşti.



Dağıtıcı lisansı sahiplerince eylülde geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 374 bin 435 ton olarak hesaplandı.



Söz konusu ayda satışlarda, yüzde 82,3 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,6 ile tüplü LPG ve yüzde 3,1 ile dökme LPG satışları izledi.

