LPG krizi başladı, açık büyüyor

Dünyanın üçüncü büyük sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG ) tüketicisi olan Hindistan , İran savaşı nedeniyle ithalattaki düşüşü yerli üretimin telafi edememesi sonucu, savaş öncesi seviyelere kıyasla günde yaklaşık 400 bin varillik bir arz açığıyla karşı karşıya.

Analiz şirketi Kpler'in verilerine göre, Nisan ayında LPG ithalatı günlük 377 bin 620 varil olarak gerçekleşti. Bu rakam, Tahran'ın çatışmaya yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasından önceki son ay olan Şubat ayındaki günlük 851 bin 870 varil ithalatın yarısından az. Yerli üretim ise Nisan ayında günlük yaklaşık 75 bin varil artarak 530 bin varile ulaştı.

Yerli LPG üretimi neredeyse tam kapasiteye ulaşmış durumda; bu da ithalat tamamen normale dönene kadar arz açığının devam edebileceği anlamına geliyor.

Hindistan, ABD-İran savaşının başlamasından günler sonra, Mart ayı başlarında 14,2 kilogramlık standart ev tipi LPG tüplerinin fiyatını 60 rupi (0,62 dolar) artırdı. LPG tüpü satışları o ay yıllık bazda yüzde 13 düştü, ardından Nisan ayında yıllık bazda yüzde 12,7'lik bir düşüş yaşandı ve toplam satışlar 2,19 milyon metrik tona geriledi. Bu da Nisan ayında günde yaklaşık 846 bin varil satışa denk geliyor.

Uzun vadeli stratejik LPG rezervi bulundurmayan ülke, 11 Mayıs'ta 45 günlük "hareketli stok"un yanı sıra 60 günlük ham petrol ve doğal gaz stoğuna sahip olduğunu açıkladı.

Hindistan, toplam LPG ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini ithal ediyor ve bu durum, savaştan önce Hindistan'ın LPG ithalatının yüzde 80'inden fazlasını aldığı Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ötesine uzanıyor. Kpler verilerine göre, Hindistan'ın LPG ithalatının yaklaşık yüzde 80'ini sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan, enerji altyapılarına yönelik saldırılardan zarar gördü ve bazılarının onarımı yıllar sürebilir. Hindistan'ın bu dört ülkeden LPG ithalatı Nisan ayında günlük 173 bin varile düşerek Şubat ayındaki seviyelere göre yaklaşık yüzde 75 azaldı.

Bu arada Hindistan, LPG alımlarını çeşitlendirmeye çalışarak İran, Avustralya, Arjantin ve Şili gibi ülkelerden alım yapmaya başladı. Bu dört ülke, Şubat ayındaki sıfır seviyesinden Nisan ayında günlük 43 bin varil LPG alımına ulaştı.