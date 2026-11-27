Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar, genel kural olarak kapalı otoparklara giremiyor ve bu alanlara kabul edilmiyor. Ancak milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu yasakta, 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki AVM kapalı otoparkları için özel bir istisna bulunuyor.

TSE BELGESİ VE İTFAİYE ONAYI ZORUNLU

Yönetmeliğe göre alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparkların mevzuata uygun LPG'li araçları kabul edebilmesi için öncelikle üç temel koşulu yerine getirmesi gerekiyor.

Buna göre söz konusu otoparkların; TS 9881 "Araç park yerleri için kurallar" standardında yer alan "Tip 1-Ticari faaliyet amaçlı park yerleri" kural ve şartlarını sağlaması, buna ilişkin Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) hizmet yeterlik belgesi alması ve mahalli itfaiye teşkilatının uygun görüşüne sahip olması şart koşuluyor.

YÖNETMELİKTEKİ 6 KRİTİK ŞART

Bu onaylara sahip AVM kapalı otoparklarının LPG'li araç kabul edebilmesi için hem fiziki altyapı hem de işletme düzeni açısından şu 6 maddenin eksiksiz uygulanması gerekiyor:

YILLIK DENETİM ZORUNLULUĞU

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, bu kapsamdaki otoparkların kayıtlarını tutmak ve yıllık denetimlerini yapmak ya da yaptırmakla yükümlü tutuluyor.

90x60 cm Tabela Şartı: LPG'li araçların alınabileceği otoparkların araç giriş kısmına, TS 9881'e uygunluk işareti içeren en az 90x60 cm ebatlarında tabela, araç sürücülerinin görebileceği şekilde asılıyor.

1'nci Bodrum Kat Sınırı ve Ayrı Giriş-Çıkış: LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları 1'inci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılamıyor. Ayrıca bu otoparklar ile bunların giriş ve çıkışları, diğer araçların alınacağı otoparklar ve giriş-çıkışlarından ayrı olarak düzenleniyor.

Kıvılcım Güvenlikli Tesisat ve Gaz Algılama: Bu otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olarak kuruluyor. Havalandırma tesisatının yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı otomatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenmesi gerekiyor.

Izgara Yasağı ve Sifonlu Rögar: Otoparkların zemininde uygun eğimde dere oluşturularak su drenajı sağlanıyor ve bu bölümlerde kesinlikle ızgara sistemi kullanılmıyor. Dere sisteminin tahliye noktalarında ise gaz geçişini engelleyecek sifonlu rögarlar kullanılıyor.

Ruhsat ve Geçerli Muayene Kontrolü: İzinli otoparkları yalnızca tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabiliyor. Yetkilendirilmiş ve TS 9881 standardında belirlenmiş Tip 1 otopark çalışanları şartlarını sağlayan araç giriş-çıkış ve kayıt sorumlusu görevliler, araçların belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyor.

ŞARTLARI SAĞLAMAYAN ARAÇLAR İÇERİ ALINMIYOR

Teknik altyapısını tamamlayarak gerekli belgeleri ve 90x60 cm'lik uygunluk tabelasını girişine asan AVM kapalı otoparkları, birinci bodrum katla sınırlı olmak üzere LPG'li araçlara hizmet verebiliyor. Ancak girişteki görevliler tarafından yapılan kontrollerde ruhsatında LPG işli olmayan veya geçerli muayenesi bulunmayan araçlar, otopark izinli olsa dahi kesinlikle içeri alınmıyor.

Düzenleme 1 Ocak 2028 tarihinden itibaren geçerli olacak.