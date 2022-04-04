LPG'ye 63 kuruş zam

LPG'ye zam 63 kuruş zam geldi.

Pompa fiyatlarına yansıyacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.



Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara’da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir’de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

