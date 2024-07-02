LPG'ye zam (2 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

LPG'YE 2 TL'YE YAKIN ZAM GELDİ

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, LPG'ye (Otogaz) 1,76 lira zam geldi.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 42,39 TL, Ankara’da 43,37 TL, İzmir’de 43,63 TL’ye satılıyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak 42,47 TL, Ankara’da 43,48 TL, İzmir’de 43,87 TL seviyesinde bulunuyor.



3 TEMMUZ'DA ÖTV ZAMMI BEKLENİYOR

3 Temmuz'da bir zam daha gelmesi bekleniyor. 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 olmuştu. 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.