Lufthansa'da grev riski azaldı

Deutsche Lufthansa AG ve pilot sendikası Vereinigung Cockpit, emeklilik fonu konusundaki anlaşmazlıkta müzakerelere devam etmeyi planlıyor. Bu, yaklaşan grev tehdidinin azaldığına işaret ediyor.



İki taraf dün bir araya geldi ve sendika sözcüsünün yapıcı olduğunu söylediği görüşmeler gerçekleştirdi. Lufthansa yeni bir teklif sunmasa da, sözcü daha fazla ayrıntı vermekten kaçınırken, çözüme yönelik yaklaşımların önümüzdeki hafta görüşüleceğini söyledi.



Sendikaya göre, önümüzdeki görüşmeleri tehlikeye atmamak için şimdilik grevlerden kaçınılacak. Ancak görüşmelerin sekteye uğraması durumunda tehdit hala gündemde.

Lufthansa sözcüsü, greve gitmeden çözüm bulunabileceği konusunda iyimser olduklarını söyledi.



Bu gelişme, geçen yılki çeşitli grevlerin etkilerinin ardından kâr marjlarını artırmayı hedefleyen Lufthansa için olumlu. Avrupa'nın en büyük havacılık grubunun performansını iyileştirmek için İcra Kurulu Başkanı Carsten Spohr, merkez havayollarını birleştiriyor ve 4 bin idari personeli işten çıkarıyor.



Ancak uçak teslimatlarındaki gecikmeler, istikrarsız rezervasyon kalıpları ve artan vergiler ve ücretler hâlâ bir yük olmaya devam ediyor.



Emeklilik planı üzerindeki müzakereler bu yılın başlarında başarısızlıkla sonuçlanmış ve Eylül ayında grev oylamasına gidilmişti. Vereinigung Cockpit, şirket katkı paylarının artırılmasını talep ederken, Lufthansa artış için çok az alan görüyor.



Bloomberg'in gördüğü Lufthansa'nın dahili bir yazışmasına göre, uzun süredir emekli olan pilotlar, yasal ve şirket emeklilik planlarından toplamda ayda ortalama 8 bin 400 Euro (9 bin 700 dolar) alıyor; buna kurumsal plandan gelen ortalama 5 bin 400 Euro da dahil.