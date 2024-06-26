Lufthansa'dan zam kararı: Fiyatlar 72 euroya kadar artacak

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Avrupa Birliği'nin (AB) karbon emisyonlarının azaltılmasına ilişkin yeni kuralları nedeniyle maliyetlerini karşılamak için bilet fiyatlarına 72 euroya kadar çevresel maliyet ücreti ekleyeceğini duyurdu.



Lufthansa, daha pahalı olan sürdürülebilir jet yakıtı kullanmalarını gerektiren düzenlemelerin maliyetleri artırabileceği konusunda yıllardır uyarıda bulunmaktaydı.



Alman hava yolu grubu, AB ülkeleri, İngiltere, Norveç ve İsviçre'den kalkan tüm uçuşlarda bilet türüne bağlı olarak fiyatların 1 euro ile 72 euro arasında artacağını açıkladı. Zamların bir kısmı 1 Ocak 2025'ten itibaren başlayan kalkışlar için 26 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.