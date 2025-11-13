Lukoil'den yalanlama geldi, faaliyetler devam ediyor

Lukoil, Bulgaristan genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarının her zamanki gibi faaliyette olduğunu ve kesintisiz olarak çalışmaya devam edeceğini duyurdu. Şirket, medyaya gönderdiği resmi bir açıklamada, perakende ağının kapanmak üzere olduğu yönündeki haberleri tamamen asılsız olarak reddetti.

Şirket, perakende ağındaki tüm tesislerin açık ve yakıt ikmalinin tam olduğunu açıkladı. Lukoil basın açıklamasında, "Faaliyetlerini sonlandırmak için hiçbir gerekçe yok. Akaryakıt istasyonları dolu ve normal şekilde çalışmaya devam edecekler." denildi. Şirket, faaliyetlerin yakın zamanda durdurulacağı yönündeki iddiaları "yanlış, spekülatif ve yanıltıcı" olarak nitelendirdi.

Bu arada Reuters, TASS'tan aldığı bilgilere dayanarak, Lukoil'in belirli operasyonlar için mevcut yaptırım muafiyetinin uzatılması talebinde bulunmak üzere ABD Hazine Bakanlığı'na başvurduğunu bildirdi. Habere göre, şirketin mevcut yükümlülüklerini yerine getirmek ve varlıklarının satışına yönelik olası teklifleri değerlendirmek için ek zamana ihtiyacı var.

Lukoil, Bulgaristan'ın akaryakıt pazarındaki kilit oyunculardan biri oldu ve şirketin açıklamasının amacı, söylentileri ortadan kaldırmak ve müşterilerine, devam eden uluslararası yaptırımlara ve düzenleyici baskılara rağmen tedarik ve operasyonlarının istikrarlı kaldığı konusunda güvence vermek.