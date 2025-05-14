Lüks marka, küresel iş gücünün yüzde 18'ini işten çıkaracak

Kırmızı ve siyah kareli desenleriyle ünlü İngiliz marka Burberry, geçen yılda 66 milyon sterlin zarar bildirmesinin ardından Çarşamba günü önerilen tasarruf planını duyurdu.

2024 yılının dördüncü çeyrek raporunda perakende satışların yüzde 6 oranında düştüğünü açıklayan marka, 2027'ye kadar maliyetleri düşürme planları kapsamında yaklaşık bin 700 kişiyi işten çıkarabileceğini söyledi.

Temmuz 2024’ten bu yana Burberry’nin CEO’su olan Joshua Schulman, yaşam maliyeti krizinde harcamaları kısıtladıktan sonra müşterileri geri kazanmakta zorlanan markayı düzeltmek için söz verdi.

Şirketin hisseleri, bu yıl Salı günü kapanışa kadar yüzde 16 düştü.



ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifeleri konusundaki belirsizlik de tüketici güvenini etkiliyor.



